Україна продовжила заборону на товари з Росії до 2021 року

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про заборону на ввезення російських товарів в Україну, продовживши його дію до 31 грудня 2020 року.

Відповідний документ від 5 липня опублікований на сайті КМУ.

«Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180, № 55, ст. 1918; 2019 р., № 2, ст. 45, № 32, ст. 1155) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 535, зміни, що додаються», — йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня Україна ввела ембарго на російський цемент та фанеру, що є заходом у відповідь на дії з боку Російської Федерації щодо закриття товарам походженням з території України доступу на російський ринок.

Відтепер до ввезення на територію України заборонені: портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини.

Як повідомлялося, Росія 18 квітня ввела санкції проти українських товарів. Під заборону потрапили вироби з паперу та картону, одяг і взуття, а також трубна продукція і бульдозери.