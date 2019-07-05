Мін’юст опублікував реєстр теплопостачальників

На сайті Міністерства юстиції опубліковано реєстр теплопостачальників на території України, де вказано прізвища засновників, бенефіціарів, керівників, а також тарифи, за якими надаються послуги.

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зібрали інформацію про теплопостачальників. Вже оприлюднений на сайті Міністерства юстиції реєстр теплопостачальників станом на 5.07.2019 року. Він постійно оновлюється. І я запрошую українських журналістів, громадських активістів звернути увагу на цей реєстр”, - повідомив Петренко.

Він зазначив, що реєстр підготовлено на виконання доручення уряду, що стосувалося збору та відкриття інформації про всіх теплопостачальників, їхніх власників, контролерів і керівників.

“Ми фактично розкрили інформацію про власника кожного теплопостачальника. Хто є засновником цієї компанії, хто є бенефіціаром цієї компанії, і хто є директором цієї компанії”, - уточнив міністр.

Він також повідомив про очікування інформації від українських споживачів щодо тих населених пунктів, “де фактично місцева влада приховує, хто є теплопостачальником”.

“Ми так само цю інформацією зберемо і будемо постійно оновлювати реєстр теплопостачальників, або, як його вже називають у народі - “реєстр комунальних баронів”, - наголосив Петренко.

За його словами, окрім приватних компаній, у реєстрі є і комунальні, “які фактично контролюються місцевою владою і які встановлюють завищені тарифи”.

Ознайомитися з реєстром можна на сайті Міністерства юстиції.

Міністр також нагадав, що 26 червня 2019 року Кабінет міністрів України встановив граничний тариф на гарячу воду для населення, що, за його словами, “є обов’язковим на всій території України, і воно повинно бути виконано всіма представниками місцевої влади і місцевими теплопостачальниками”.

“Згідно з дорученням уряду та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана розпочинаються перевірки всіх теплокомуненерно по всій країні нашими правоохоронними органами і державною аудиторською службою щодо обгрунтованості встановлення тарифів за попередні періоди і можливість спричинених збитків як споживачам, так і державі. Сьогодні прем’єр-міністр доручив, щоб ми, як Міністерство юстиції , включилися в цей процес, я готовий так само здійнснювати координацію в рамках уряду цього процесу, і ми будемо інформувати українське суспільство про результати таких перевірок”, - розповів Петренко.

Він наголосив, що всі теплопостачальники зобов’язані привести свої тарифи і ціни у відповідність з вимогами ухваленого раніше рішення уряду.