Тарифи на тепло і гарячу воду: для українців запустили онлайн-калькулятор

“Тепер громадяни зможуть самостійно вирахувати, скільки вони мають сплачувати за тепло та гарячу воду. На сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції з’явився калькулятор розрахунку чесної платіжки, скориставшись яким, можна дізнатися, чи справедливою є вартість тепла та гарячої води у кожному з регіонів”, – сказав Петренко.

Для проведення операції на онлайн-калькуляторі необхідно обрати послугу щодо якої проводиться розрахунок, та ввести необхідні дані відповідно до обраної послуги.

Петренко також нагадав, що 26 червня була прийнята постанова уряду про встановлення граничних цін на тепло.

Відповідно до постанови, вартість гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, який становить 1400 грн, вартість гарячої води – 83 грн за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 грн – без них.

Також міністр повідомив, що за дорученням глави уряду до 15 липня Міністерство юстиції оприлюднить повний перелік усіх постачальників комунальних послуг з детальним описом того, хто цими підприємствами керує і хто є їх реальними власниками.

У відомстві нагадують, що спільно з системою Безоплатної правової допомоги Мін’юст запустив нову ініціативу “Чесна Платіжка” та інформаційну кампанію “Я маю право на чесну платіжку”, яка реалізується в рамках просвітницького проекту Мін’юсту “Я маю право!”.