В Кабміні запевняють - новий ринок елекроенергії не “накрутить” ціну для населення

Повномасштабний запуск нової моделі ринку електроенергії посилить енергетичну безпеку України.

Про це у Facebook написав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"По-перше, енергоринок спрямований на споживача та забезпечує можливість кожному споживачеві вибору постачальника електроенергії. По-друге, ми виконуємо взяті на себе зобов’язання перед енергетичним співтовариством та створюємо можливість інтеграції до європейського енергоринку, що посилить енергетичну безпеку нашої держави", - написав Насалик.

На його думку, Міністерство енергетики та вугільної промисловості підготувало всю необхідну нормативно-правову базу для успішного старту ринку та захисту всіх його учасників - як постачальників, так і споживачів.

"До закону про енергоринок було підготовлено близько 100 підзаконних актів, третина з яких була розроблена фахівцями Міненерговугілля. Ми збалансували систему таким чином, що вона не призведе до зростання ціни для населення, яку, до речі, не підвищували з березня 2017 року", - зазначив Насалик.

Він висловив думку, що із запровадженням нової моделі ринку ціна на електроенергію для населення має залишитися незмінною - ми про це подбали, також не повинна різко піднятися й для непобутових споживачів.

"На перехідному періоді вимушено встановлені деякі обмеження з метою недопущення стрімкого зростання тарифів. Ринку необхідно пройти еволюцію до повної лібералізації. У будь-якому разі нова модель робить правила роботи для всіх учасників ринку прозорими і зрозумілими. І я впевнений, що держава від цього лише виграє", - додав Насалик.

Як повідомлялося, днями НКРЕКП ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

З 1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується повномасштабний ринок електричної енергії.