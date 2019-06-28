Готуємося до старту ринку електроенергії з 1 липня: що зміниться для населення?

Повномасштабний ринок електроенергії в Україні стартує уже за три дні - з 1 липня, як і передбачено відповідним законом.

Останні місяці у професійному середовищі точилися дискусії про неготовність до ринкової моделі, однак Верховна Рада - єдиний орган, що повноважний перенести запуск ринку - проігнорувала кілька спроб відкласти старт.

Днями завершуються останні приготування: визначено пільгових продавців електроенергії для населення та проведені перші електронні торги. Напередодні запуску протягом трьох вихідних днів працюватимуть три ключові підприємства, які мають забезпечити роботу ринку: ДП "НЕК "Укренерго", а також новостворені "Гарантований покупець" і "Оператор ринку".

Одним із прогнозованих наслідків запуску ринку є зростання тарифівна електроенергію. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, для промисловості електроенергія подорожчає лише на 5-6%.

Укрінформ проаналізував, що зміниться для населення та чи виніс Уряд уроки з запуску ринку газу, який за 4 роки реформи так і не запрацював для побутових споживачів.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЧНЕ ДОРОЖЧАТИ НЕ РАНІШЕ 2020 РОКУ

Втім, зважаючи на схильність Уряду до соціальних жестів, очікуване подорожчання може й не відбутися.

Наразі ж, як і в історії з запуском ринку газу, для забезпечення населення дешевою пільговою електроенергією Кабмін визначив постачальників, на яких було покладено спецзобов'язання. Це - ДП "НЕК "Енергоатом", який буде змушений продавати до 90% виробітку, а також ПрАТ "Укргідроенерго", яке покриватиме потреби населення у періоди пікових навантажень. Саме ці компанії вчора провели перші електронні торги. З аукціону пішло 138 тис. мВт-год. електроенергії Укргідроенерго вартістю 673,76 грн за МВт-год. та ще 4,14 млн мВт-год. атомної електроенергії - по 566,7 грн за МВт-год.

Як пояснив Насалик, за півроку частка пільгової електроенергії, яку збуватиме Енергоатом, поступово знижуватиметься, отже, ціна для населення почне зростати, поки не стане повністю ринковою - але це відбудеться не раніше, ніж за 3-4 роки.

Атомники, у свою чергу, запевняють, що навіть можливість продавати 10% виробітки за вільними цінами значно покращить їхні справи. Нині вони продають усю електроенергію по 57 копійок за кВт-год., а з 1 липня отримають доступ до ринку на добу наперед, де виробіток можна збути за 160-170 коп. за кВт-год. Саме тому Енергоатом - один з небагатьох учасників ринку, хто повністю підтримав запуск ринку без відстрочок.

Механізм покладення спецзобов'язань покликаний замінити чинний - так звані "дотаційні сертифікати", за рахунок яких промисловість оплачує різницю у тарифах для населення. В ідеальному світі це мало б призвести до подешевшання електроенергії для бізнесу (який, до того ж, купує оптові, а не роздрібні обсяги) і до зниження цін на промислові товари.

"НІЧНИЙ ТАРИФ" ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Чутка про його скасування і досі педалюється деякими експертами - попри офіційний коментар Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тому ще раз наголошуємо: якщо ваш лічильник вміє обліковувати електроенергію за періодами часу, то з 1 липня для вас нічого не зміниться.

Як і раніше, за наявності двофазного приладу обліку нічне споживання з 23 до 7 годин коштуватиме 50% тарифу, а у інші години доби діятиме повний тариф.

Трифазний облік забезпечуватиме 150% тарифу у години максимального навантаження енергосистеми (з 8 до 11 ранку, а також з 8 до 11 вечора), 40% тарифу - у нічний час та 100% тарифу у решту годин доби.

За ідеологією ринку, такий підхід має зберегтися і у майбутньому, адже електроенергія у періоди "пікового" споживання завжди є дорожчою. Вартість електроенергії також залежатиме від обсягів споживання, графіків розрахунків, платіжної дисципліни, що прописуватиметься умовами контракту.

МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Вона з'явилася ще на етапі запуску роздрібного ринку електроенергії - з 1 січня поточного року. Однак де-факто ця опція наразі не має жодної практичної користі, адже доки ціна для населення регулюватиметься Урядом, у постачальників не з'явиться стимулів для конкуренції.

Переваги від зміни постачальника побутовий споживач відчує за обіцяні Насаликом 3-4 роки - коли ціни стануть ринковими. Тоді компанії пропонуватимуть населенню різні умови контрактів, які різнитимуться не лише ціною, але й обсягом додатково наданих послуг. Відповідно до процедури зміни постачальника, клієнт укладатиме договір з новою компанією, а стару сповістить, що відмовляється від його послуг. Новий постачальник поінформує оператора системи передачі е/е, що споживач купуватиме електроенергію у нього.

Аналогічна процедура передбачена і для ринку газу, однак на даний момент споживачі не мають широкого вибору через неринкову ціну: можуть продовжувати обслуговування у чинного облгазу або укласти договір з НАК "Нафтогаз України".

Руслана Чечуліна, Київ.