Тристоронні газові переговори відбудуться у вересні — Шефчович

Переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.

Про це у четвер в Страсбурзі поінформував віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович під час виступу перед новим складом Європарламенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Хочу повідомити вам, що наступна тристороння зустріч між Україною, Росією і Європейською комісією (щодо транзиту газу - ред.) буде у вересні", - сказав він.

При цьому Шефчович запевнив, що докладе всіх зусиль для продовження транзиту російського газу через газотранспортну систему України.

"Я особисто зроблю все можливе, щоб забезпечити продовження довгострокового транзиту газу через Україну на наступний тривалий період", - заявив віце-президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року. При цьому Росія відмовилася проводити у травні тристоронні переговори щодо укладення нового контракту про транзит газу в ЄС через українську газотранспортну систему; на червень переговори також не були узгоджені.

У “Нафтогазі” раніше заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років. За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, цю пропозицію погоджено з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.