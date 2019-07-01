Інвестори вкладуть $430 мільйонів у розвідку нафтогазових надр України

Нафтогазові компанії, що перемогли у конкурсах на укладання угод з розподілу продукції, протягом 5 років інвестують понад 430 млн доларів у розвідку нафтогазових надр.

Про це написав у Facebook виконавчий директор Асоціації газовидобувних підприємств Роман Опімах.

"Наймасштабніший в історії України конкурс з надання у користування нафтогазоносних надр відбувся, переможці справедливо встановлені - прийнято рекомендації урядової комісії", - написав Опімах.

За його словами, переможцями було обрано 7 підприємств: АТ "Укргазвидобування" - по двох лотах (Бузівська, Берестянська площі), також кращими було визнано ще дві її спільні заявки з канадською Vermilion Energy (Балаклійська, Іванківська площі), американська Aspect Energy виграла конкурс по Варвинській ділянці, чотири відомі вітчизняні газовидобувачі Гео Альянс, Укрнафтобуріння, ДТЕК та Західнадрасервіс здобули перемоги у конкурсах по Софіївській, Русанівській, Зінківській та Угнівській ділянках відповідно.

"З моменту укладання угоди з урядом, нафтогазові компанії зобов’язуються протягом 5 років інвестувати понад 430 млн доларів у проведення сейсмічних робіт (зокрема, 3D на площі 3,7 тис. кв км) та пробурити 39 розвідувальних свердловин, паралельно працюючи над відновленням законсервованих об‘єктів для якнайшвидшого отримання газу", - розповів Опімах.

Він пояснив, що, окрім сплати ресурсної ренти (яка становить 1,25 та 2% для газу та рідких вуглеводнів, відповідно), компанії також передаватимуть частину видобутої продукції на користь держави.

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"Так, частка компенсаційної продукції для покриття понесених витрат інвестором становитиме 64-70%, а частка держави у решті прибуткової продукції коливається від 12% до 35% та, майже за всіх випадків, збільшуватиметься на користь держбюджету, коли проект досягатиме точок окупності (R-factor)", - зазначив Опімах.

Він додав, що уряд має до двох місяців для розгляду рекомендацій міжвідомчої комісії та затвердження переможців конкурсів. Коли це станеться, розпочнеться етап складання та погодження самої угоди з державою та місцевою громадою, на що передбачено термін - до одного року.

Як повідомлялося, у лютому розпочалися конкурси з укладання угод про розподіл продукції на дев’яти нафтогазових ділянках на суходолі загальною площею 11,4 тис. кв км. У результаті було подано 23 заявки від 14 компаній, 4 з яких - іноземні претенденти.