Греки готові вкласти понад 1 мільйон євро в українські нафтогазові ділянки

Грецька енергетична компанія Flow Energy&Environmental Operations S.A. зацікавилась нафтогазовими ділянками, які виставлені на електронний аукціон ProZorro.Продажі.

Про це сказав голова Державної служби геології та надр Олег Кирилюк, повідомляє прес-служба Держгеонадр.

«Грецька організація відвідала Службу для доступу до фізичної data-room для ознайомлення з первинною та вторинною геоінформацією 5-ти ділянок з покладами вуглеводнів. Торги по зацікавлених лотах відбудуться через тиждень - 18 червня і наразі грецька сторона активно вивчає матеріали для того, щоб прийняти рішення для участі в аукціоні», - зазначив Кирилюк.

Він додав, що участь іноземних компаній в онлайн торгах на будь-яку корисну копалину в Україні поки що є не висока. Але Служба буде й надалі виконувати якісно свою роботу, задля приходу нових інвесторів для зростання економічного добробуту країни.

У ході зустрічі президент та голова ради директорiв Flow Energy&Environmental Operations S.A. Тереза Фокiанi зауважила, що зміни в сфері надрокористування України є відчутними й для іноземних інвесторів.

«Ми уважно спостерігаємо за змінами в сфері надкористування в Україні, у свій час Греція теж провела багато реформ у цій галузі. Наша компанія має намір взяти участь в найближчому аукціоні. І незважаючи на те, що ми невелика компанія нас цікавлять п’ять нафтогазових ділянок загальною вартістю більше 1 млн євро. Сподіваюсь, що це тільки початок і ми будемо активними учасниками українського енергетичного ринку», - заявила Тереза Фокiанi.

Як повідомлялося, 18 червня Державна служба геології та надр України проведе через систему ProZorro.Продажі черговий електронний аукціон, на який виставлено 9 ділянок з покладами вуглеводнів загальною початковою вартістю до 100 млн грн. Дані арени розміщені в трьох областях загальною площею близько 2 тис кв. км, а термін використання спеціальних дозволів становить 20 років.

6 березня Державна служба геології та надр України провела перші онлайн-аукціони з продажу ліцензії на розвідку та видобування нафти й газу на майданчику «ProZorro.Продажі”.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив Постанову «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» ( https://bit.ly/2AncUBx). Згідно з документом, проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого вищезазначеною постановою.

За час дії постанови Держгеонадра продали 16 спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів на 380 млн грн.