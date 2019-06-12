Енергоатом зобов’язали продавати 90% електрики за фіксованою ціною

Представник Президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін зобов’язав ДП "НАЕК "Енергоатом" продавати 90% електроенергії за фіксованою ціною.

Про це він сказав журналістам після засідання Кабміну.

“Кабмін сьогодні прийняв (рішення - ред.), що на компанію “Енергоатом” накладається обов’язок 90% своєї електроенергії продавати за певною фіксованою регульованою ціною. Враховуючи те, що у нас імпорту (електроенергії - ред.) немає, Енергоатом буде далі регулюватися. Тоді нерегульованою у нас залишається одна компанія, яка буде працювати у вільному лібералізованому ринку”, - сказав Герус.

Він додав, що на ПрАТ "Укргідроенерго" також накладається обов’язок 20% своєї електроенергії продавати за певною фіксованою регульованою ціною.

Герус зауважив, що в таких умовах це не є побудовою конкурентного ринку в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, днями Кабінет міністрів оприлюднив на Урядовому порталі Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затверджене постановою № 483 від 5 червня 2019 року.

Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків суб'єктами ринку електричної енергії у процесі функціонування ринку електроенергії.

Спеціальні обов'язки покладаються на ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».

Згідно з документом, виконання спеціальних обов’язків здійснюється шляхом продажу електроенергії ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» за двосторонніми договорами постачальникам універсальних послуг, операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії на електронних аукціонах за граничними цінами. Гранична ціна відпуску електроенергії визначається як середньозважена фактична ціна на електроенергію, вироблену відповідним виробником за останні три календарні місяці до дати початку функціонування нового ринку електричної енергії.

Визначення обсягів спецобов'язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Як відомо, НКРЕКП 7 червня оприлюднила свою позицію щодо реалізації рішення уряду від 5 червня про покладення спеціальних обов'язків у процесі функціонування ринку елеткроенегії. Йдеться, зокрема, про такі недоліки та вірогідні ризики, як додаткове навантаження на промисловість та бюджет в обсязі приблизно 37 млрд грн на рік, неможливість реалізувати положення про ПСО раніше, ніж 1 жовтня; загроза фінансовій стабільності операторів системи передачі та розподілу; відсутність повноважень НКРЕКП визначити Порядок компенсації.

Крім того, у Комісії зазначають, що за рахунок АЕС та ГЕС неможливо забезпечити доступною електроенергією населення Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.