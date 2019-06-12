Гройсман - про ринок електроенергії: Уряд підтримає будь-яке рішення Ради

Гройсман - про ринок електроенергії: Уряд підтримає будь-яке рішення Ради

Укрінформ
Прем'єр-міністр упевнений, що запуск ринку електроенергії має відбутися 1 липня 2019 року, але якщо Верховна Рада ухвалить рішення про відтермінування, уряд його підтримає.

Про це Володимир Гройсман сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Уряд діє в умовах чинного законодавства, і законодавством передбачено, що з 1 липня ми маємо запустити закон ("Про ринок електричної енергії"  - ред.)  в дію. Якщо будуть інші  рішення, то ми виконаємо  будь-які рішення парламенту", - зазначив прем'єр.

Він додав, що  завдання уряду полягає в тому,, щоб  від упровадження ринку електроенергії не постраждали ні люди, ні бізнес.

"Ми в принципі ухвалили всі необхідні рішення, щоб уберегти від здорожчання електроенергії", - наголосив керівник Кабміну.

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Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії відповідно до закону має запрацювати з 1 липня 2019 року.

Водночас у ДП НЕК "Укренерго" не виключають відстрочки з введенням ринку електроенергії на 2-3 місяці - або перенесення на 2020 рік.

10 червня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський  вніс до Верховної Ради законопроект про відтермінування запуску ринку електроенергії на рік.

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