Гройсман - про ринок електроенергії: Уряд підтримає будь-яке рішення Ради

Прем'єр-міністр упевнений, що запуск ринку електроенергії має відбутися 1 липня 2019 року, але якщо Верховна Рада ухвалить рішення про відтермінування, уряд його підтримає.

Про це Володимир Гройсман сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд діє в умовах чинного законодавства, і законодавством передбачено, що з 1 липня ми маємо запустити закон ("Про ринок електричної енергії" - ред.) в дію. Якщо будуть інші рішення, то ми виконаємо будь-які рішення парламенту", - зазначив прем'єр.

Він додав, що завдання уряду полягає в тому,, щоб від упровадження ринку електроенергії не постраждали ні люди, ні бізнес.

"Ми в принципі ухвалили всі необхідні рішення, щоб уберегти від здорожчання електроенергії", - наголосив керівник Кабміну.

Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії відповідно до закону має запрацювати з 1 липня 2019 року.

Водночас у ДП НЕК "Укренерго" не виключають відстрочки з введенням ринку електроенергії на 2-3 місяці - або перенесення на 2020 рік.

10 червня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про відтермінування запуску ринку електроенергії на рік.