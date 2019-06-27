У Нацкомісії повідомили про роботу у вихідні напередодні запуску енергоринку

ДП «НЕК» Укренерго», ДП «Оператор ринку» та ДП «Гарантований покупець» напередодні запуску ринку електроенергії, що очікується 1 липня, працюватимуть у вихідні дні.

Про це повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енерегетики та комунальних послуг.

"ДП «НЕК» Укренерго», ДП «Оператор ринку» та ДП «Гарантований покупець», з метою забезпечення можливості роботи учасників ринку у новому ринку електроенергії починаючи з 01 липня 2019 року, зазначені вище організації будуть працювати у п’ятницю 28 червня 2019 року, суботу 29 червня 2019 року та неділю 30 червня 2019 року відповідно до графіків, що розміщені на їх офіційних сайтах", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, днями НКРЕКП ухвалила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

З 1 липня відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується повномасштабний ринок електричної енергії.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року.