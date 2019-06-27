У І кварталі на населення прийшлось 36% від валового споживання газу - НКРЕКП

Побутові споживачі у період з січня по березень 2019 року спожили 36% від усього обсягу спожитого газу - це на 6 процентних пунктів менше за показники аналогічного періоду 2018 року.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами моніторингу.

За даними НКРЕКП, за перші три місяці 2019 року населення спожило 4,2 млрд кубометрів газу, а загальний обсяг споживання становив 11,67 млрд кубометрів. У І кварталі 2018 року обсяг споживання становив 12,73 млрд кубометрів, з яких населення спожило 5,5 млрд кубометрів.

Обсяги імпорту та видобутку природного газу у І кварталі 2019 року становили 54% обсягів валового споживання, решта спожитого газу була піднята зі сховищ.

Як повідомлялося, у І кварталі 2019 року українськими державними газовидобувними підприємствами було видобуто 3,42 млрд кубометрів газу. Ще 1,33 млрд кубометрів забезпечили приватні газовидобувні компанії. Обсяг імпорту у вказаний період становив 1,55 млрд кубометрів.