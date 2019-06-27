Укрнафта за 5 місяців сплатила майже 3,3 мільярда рентної плати

ПАТ «Укрнафта» за п’ять місяців сплатило до державного та місцевого бюджетів майже 3,3 млрд грн рентної плати.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

"За п’ять місяців до бюджетів усіх рівнів Укрнафта сплатила 3,28 млрд грн рентної плати, в тому числі 163,8 млн грн до місцевих бюджетів", - йдеться у повідомленні.

За травень цього року від Укрнафти до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшло 668,9 млн грн рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями - це на 6% більше за аналогічний показник минулого року (631,2 млн грн).

Відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу, 33,4 млн грн з усієї суми надійшло до обласних, районних та місцевих бюджетів різних рівнів.

У річному плані «Укрнафти» передбачено, що протягом 2019 року компанія загалом сплатить 7,3 млрд грн ренти, а, отже, до бюджетів областей, районів та громад мають надійти близько 365 млн грн доходів від рентних платежів.

Як повідомлялося, принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.