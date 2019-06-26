«Нафтогаз» призначив Фаворова керівником дочірньої компанії у Швейцарії
Про це йдеться у повідомленні швейцарської компанії в комерційному реєстрі кантону Женева від 24 червня, інформує enkorr.
Решта два директори швейцарської компанії залишилися колишніми. Це Ірина Михайленко, нинішня глава ТОВ «Нафтогаз Трейдинг», і Володимир Томаш.
З січня 2019 р. Андрій Фаворов очолює дивізіон «Інтегрований газовий бізнес», а з березня 2019 р. виконує обов'язки глави АТ «Укргазвидобування». До цього він був співзасновником одного з найбільших приватних трейдерів газом групи компаній «Енергетичні ресурси України».
Юрій Вітренко до листопада 2018 р. був головним комерційним директором групи «Нафтогаз» і відповідав у тому числі за торговельні операції з природним газом. Наразі Вітренко займається у «Нафтогазі» судовими спорами з «Газпромом» і координує вирішення проблем «Укрнафти».
Naftogaz Trading Europe SA є 100% дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України» і зареєстрована в Женеві (Швейцарія) зі статутним капіталом 10 млн швейцарських франків. Компанія була створена на базі Naftogaz Overseas SA в серпні 2016 р. Naftogaz Overseas була заснована в 2012 році з метою торгівлі нафтою, що добувається «Нафтогазом» в Єгипті.