Гройсман обіцяє змусити "комунальних баронів" дати людям чесні платіжки

"Я розумію, що людям важко сплачувати за комунальні тарифи. Є великі платежі, які сьогодні люди сплачують, це платіж за тепло та гарячу воду. Чому в одних містах ціна тепла за одну гігакалорію 2000 гривень, а в інших - 1300. Така різниця є необ'єктивною, при тому, що ціни на газ по всій країні однакові, на електроенергію для виробництва теж однакові, заробітні плати в галузі однакові, а тарифи різні. Це означає, що коли людина отримує платіжку, в неї немає варіантів, як йти і платити. Тому питання справедливості та чесної платіжки виходить на перший план. Ми змусили Нафтогаз зменшувати ціну, і я змушу всіх комунальних баронів виконувати рішення уряду і дати людям чесну платіжку з економічно обгрунтованою ціною", - сказав Гройсман.

Він додав, що Міністерство юстиції провело системну роботу щодо аналітики чому так вийшло, що тарифи на тепло і гарячу воду так сильно відрізняються по всій країні.