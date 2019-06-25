Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли у 8 разів - Мінфін

Інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики з початку 2019 року зросли у 8 разів та наразі перевищують 51 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"З початку 2019 року інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики зросли у 8 разів та наразі перевищують 51 млрд грн. Аналітики припускають, що приєднання України до Clearstream та непогана ситуація у фінансовій сфері суттєво змінили ситуацію і тепер це — new normal", - йдеться в повідомленні.

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Про це йшлося 24 червня в штаб-квартирі European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), де відбулася конференція «Підключення України до Clearstream – що це значить для міжнародних інвесторів», співорганізаторами якої виступали група ICU та ЄБРР.