Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли у 8 разів - Мінфін

Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли у 8 разів - Мінфін

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Укрінформ
Інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики з початку 2019 року зросли у 8 разів та наразі перевищують 51 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"З початку 2019 року інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики зросли у 8 разів та наразі перевищують 51 млрд грн. Аналітики припускають, що приєднання України до Clearstream та непогана ситуація у фінансовій сфері суттєво змінили ситуацію і тепер це — new normal", - йдеться в повідомленні.

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Про це йшлося 24 червня в штаб-квартирі European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), де відбулася конференція «Підключення України до Clearstream – що це значить для міжнародних інвесторів», співорганізаторами якої виступали група ICU та ЄБРР.

«Clearstream забезпечує іноземним інвесторам простіший доступ на український ринок. Це один з ключових пріоритетів для нас. Міжнародні інвестори виграють від умов довгострокового фінансування та роблять свій внесок в успіх України разом з українцями. Ми залишаємося прихильниками прискорення реформ, які не тільки допоможуть забезпечити більшу ліквідність на ринку, але й зменшать потребу держави у валютному фінансуванні та знизять валютні ризики», - сказала під час свого виступу міністр фінансів України Оксана Маркарова.

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