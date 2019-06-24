Данилюк обговорив питання енергетичної безпеки із заступником держсекретаря США

Секретар РНБО України Олександр Данилюк обговорив з заступником держсекретаря США з енергетичних питань Кентом Логсдоном і з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором діяльність НАК «Нафтогаз» України та питання ядерної енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч ыз заступником державного секретаря США з енергетичних питань Кентом Логсдоном і з тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом Тейлором. Під час зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, зокрема, діяльність НАК “Нафтогаз” України, питання ядерної енергетики України та перспективи співробітництва у цій сфері”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, під час зустрічі Олександр Данилюк наголосив на важливості диверсифікації джерел та шляхів постачання природного газу в Україну, вдосконалення енергетичної інфраструктури.

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У свою чергу Логсдон висловив підтримку Україні, зокрема, щодо наслідків для Європи будівництва Російською Федерацією газогону «Північний потік-2». «Це геополітичний проект, що становить загрозу енергетичній безпеці усієї Європи», - цитує Логсдона пресслужба РНБОУ. Також заступник держсекретаря США запевнив у готовності Сполучених Штатів і надалі надавати всебічну допомогу Україні на її шляху до здобуття енергетичної незалежності.

Фото: РНБО