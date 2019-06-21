Договір АМПУ на 712 мільйонів анулювали законно — Верховний Суд

Верховний Суд визнав законним анулювання договору на суму 712 млн грн, укладеного держпідприємством "Адміністрація морських портів України" на проведення днопоглиблювальних робіт.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

"Верховний Суд поставив крапку у справі про визнання недійсним договору на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України вартістю 712 млн грн. 20 червня 2019 року ВС ухвалив відповідне рішення, яким залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва про анулювання договору, укладеного ДП "Адміністрація морських портів України" та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позов про визнання недійсним вказаного правочину НАБУ подало ще у березні 2017 року. В результаті вдалося запобігти перерахуванню на користь ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» близько 395 млн грн та не допустити завдання ДП «АМПУ» збитків на суму близько 146 млн грн. Крім того, судове рішення дозволяє ДП «АМПУ» розпочати процедуру повернення незаконно сплачених 118,4 млн грн.

Підставою позову НАБУ стали матеріали, отримані детективами під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками заволодіння у 2015–2016 роках коштами ДП «АМПУ» при проведенні процедур державних закупівель, укладення та виконання договорів з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» про надання послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

У бюро заявляють, що позиція ВС в контексті рішення Конституційного Суду України щодо позбавлення Національного бюро права на подання позовів про визнання угод недійсними свідчить про законність дій НАБУ при зверненні до суду з позовами та обґрунтованість судових рішень у таких справах, незважаючи на рішення КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний Суд визнав неконституційним положення пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України", який визначає: «за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України».

КСУ відкрив відповідне провадження за скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" - підприємства, що контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, у жовтні 2018 року.

НАБУ за 4 роки роботи подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди. До держпідприємств мали повернутися 7 млрд грн.

Після ухвалення КСУ цього рішення НАБУ більше не зможе оскаржувати угоди, доки ще триває розслідування.