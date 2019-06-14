Морські порти України на 13% збільшили перевалку вантажів - АМПУ

Морські порти України за п’ять місяців поточного року на 13% збільшили перевалку вантажів порівняно з відповідним минулорічним періодом, а перевалка зерна та руди перевищила торішній піврічний обсяг.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"За перші п’ять місяців 2019 року морські порти України обробили понад 61,4 млн тонн вантажів, що майже на 7 млн т (або 13%) перевищує аналогічний показник минулого року. За обсягами перевалки хлібних вантажів та руди порти вже перевищили показники перевалки першого півріччя 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що понад третину перевалки у січні-травні 2019 року – більше 21,9 млн тонн – склала перевалка хлібних вантажів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей обсяг збільшився майже на третину (+ 5,5 млн т).

Більше, ніж на чверть, зросла перевалка руди, яка становила понад 13,4 млн т, досить суттєвим – на 361 тис. т – виявилося збільшення обробки хімічних та мінеральних добрив (сипучих – на 14,3%, фасованих – більше, ніж уп’ятеро).

Зберігається тенденція зростання обробки контейнерів: + 59,9 тис. TEU (+ 18,4%) за перші п’ять місяців 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018-го.

В АМПУ наголосили, що основою позитивної динаміки обробки вантажів вітчизняними портами залишається експорт, який за звітний період зріс майже на 20%, порівняно з аналогічним показником минулого року. Тоді як імпорт дав приріст лише в 0,9%, а транзит скоротився на 17,1%.

"Серед українських морських портів лідерами є чотири порти, які забезпечили понад 87% усього обсягу перевалки протягом останніх п’яти місяців. "Південний" перевалив приблизно 19,6 млн т (+20,4%, порівняно з першими п’ятьма місяцями минулого року, "Миколаїв" – майже 13,3 млн т (+19,5%), "Чорноморськ" – 10,6 млн т (+20,9%), "Одеса" – понад 10,1 млн т (+9,2%)", - акцентували в адміністрації морпортів.

Морські порти України за п'ять місяців обробили 4808 суден, що лише на 1% або 47 одиниць менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше суден опрацювали в Ізмаїльському морському порту (1544), Миколаївському (754) та в порту "Чорноморськ" (685).

Від початку року послугами водного транспорту в морських портах України скористалося вже понад 66 тисяч осіб, що на майже 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них майже 60 тисяч скористалися внутрішніми перевезеннями здебільшого в портах "Одеса" та "Херсон". Іноземні перевезення становили понад 6200 осіб у портах "Чорноморськ" (поромна переправа), "Усть-Дунайськ" (круїзні річкові лайнери) та "Одеса".

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Дніпром за п’ять місяців пройшли вже 3235 суден (рейсів), що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний обсяг перевезень вантажів становив майже 3,2 млн т, що на 1,3 млн т більше, ніж у перші п’ять місяців 2018-го. Здебільшого це зернові та будівельні вантажі, обсяги яких зросли відповідно у 2,2 та 1,4 раза, а також металопродукція. При цьому перевезення річкою зернових складає майже половину від загального обсягу вантажів (1,5 млн т).