Зеленський розповів, про що домовився з Ахметовим, Пінчуком та Коломойським

Так, глава держави зауважив, що, за розрахунками українських експертів, для відновлення Донбасу потрібно більше 300 млрд гривень, і закликав присутніх бізнесменів долучатися до цього процесу.

“Те ж саме я нещодавно запропонував і власникам великого бізнесу — Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському. З іншими я ще не зустрівся, збираюся”, - сказав Зеленський.

За його словами, вони беруть на себе відповідальність за вирішення “конкретних питань”.

Президент зазначив, що Пінчук планує забезпечити квартирами 24 родини полонених моряків і далі буде опікуватися проблемами соціальної допомоги військовослужбовців.

З Ахметовим, за словами Зеленського, лише “дійшли згоди “щодо відміни формули “Роттердам+”, але і домовилися, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати у дороги, інфраструктуру Донбасу.

“Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає”, - додав глава держави.

Водночас він запевнив, що натомість ні їм, ані іншим бізнесменам не пропонує жодних преференцій, а “не лише чесні, однакові для всіх правила, жодних монополій та інших правил”.

Разом з тим, говорячи про відновлення Донбасу, Зеленський анонсував, що це буде великий проєкт з реінтеграції, й для його початку не чекатимуть завершення війни.

“Ми вже зараз починаємо працювати на територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо. Треба наочно продемонструвати людям, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у гідній, вільній та незалежній Україні”, - наголосив він.

Президент відзначив, що це стосується створення якісних умов на КПВВ, приведення до ладу старих та будівництво на підконтрольній Україні території Донбасу нових доріг, розвитку економіки та соціальної сфери.