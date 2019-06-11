Українські авіавироби з'являться у Туреччині - меморандум
Про це повідомляє сайт Державної авіаційної служби України.
«Підписання Меморандуму (про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Генеральною дирекцією цивільної авіації Туреччини щодо розвитку безпеки цивільної авіації – ред.) відкриває доступ авіаційним виробам України на турецький ринок, скорочує час та фінансові навантаження на українського експлуатанта при використанні авіаційних виробів Туреччини», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підписання відбулося вчора у Стамбулі. Україну представив голова Державіаслужби Олександр Більчук, Туреччину - виконуючий обов’язки генерального директора Генерального директорату цивільної авіації Туреччини Бахрі Кесіці.
Згідно з повідомленням, підписаний Меморандум встановлює процедури співробітництва між Сторонами у сфері льотної придатності, включаючи схвалення типової конструкції виробів авіаційної техніки та змін до неї, підтримання льотної придатності, обмін обов’язковою інформацією з питань експлуатації, схвалення авіаційних тренажерів, авіаційного персоналу тощо.
Крім того, одним із аспектів підписання Меморандуму є те, що в подальшому відкриваються перспективи для укладення Двосторонньої міжурядової угоди з безпеки польотів між Україною та Республікою Туреччина.