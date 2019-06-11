Українські авіавироби з'являться у Туреччині - меморандум

Україна і Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку безпеки цивільної авіації, який відкриває доступ авіаційним виробам України на турецький ринок.

Про це повідомляє сайт Державної авіаційної служби України.

«Підписання Меморандуму (про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Генеральною дирекцією цивільної авіації Туреччини щодо розвитку безпеки цивільної авіації – ред.) відкриває доступ авіаційним виробам України на турецький ринок, скорочує час та фінансові навантаження на українського експлуатанта при використанні авіаційних виробів Туреччини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписання відбулося вчора у Стамбулі. Україну представив голова Державіаслужби Олександр Більчук, Туреччину - виконуючий обов’язки генерального директора Генерального директорату цивільної авіації Туреччини Бахрі Кесіці.

Згідно з повідомленням, підписаний Меморандум встановлює процедури співробітництва між Сторонами у сфері льотної придатності, включаючи схвалення типової конструкції виробів авіаційної техніки та змін до неї, підтримання льотної придатності, обмін обов’язковою інформацією з питань експлуатації, схвалення авіаційних тренажерів, авіаційного персоналу тощо.

Крім того, одним із аспектів підписання Меморандуму є те, що в подальшому відкриваються перспективи для укладення Двосторонньої міжурядової угоди з безпеки польотів між Україною та Республікою Туреччина.