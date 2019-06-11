Промисловці очікують відновлення річкового судноплавства в Україні - Кінах

Представники тринадцяти асоціацій аграрної, металургійної, будівельної та суднобудівної галузей України звернулися з проханням посприяти відродженню українського річкового судноплавства.

Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах під час прес-конференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми в своєму зверненні, аналізі та пропозиціях маємо на увазі ще й те, що це (підтримка річкового судноплавства - ред.) взаємопов’язане з необхідністю формування державних чітких заходів по всьому комплексу відновлення вітчизняного суднобудування”, - підкреслив Кінах.

Автори звернення наголошують, що Верховна Рада має терміново розглянути та прийняти проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації Директиви Ради №2003/96/ЄС в частині відновлення конкурентоспроможності судноплавства України на внутрішніх водних шляхах”. Саме ці зміни до Податкового кодексу, впевнені ініціатори звернення, вдосконалять порядок сплати внутрішнім водним транспортом акцизу на паливо. Це дозволить збільшити кількість вантажних перевезень українськими річками, сприятиме покращенню екологічного стану в країні та дозволить Державному дорожньому фонду України суттєво заощаджувати на ремонті доріг.

До того ж у звернені пропонується розглянути на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання стану судноплавних шлюзів на українських річках, який наразі є критичним. Автори звернення також закликають українську владу прийняти Національну програму розвитку внутрішнього водного транспорту та закріпити у Бюджетній декларації України на 2020-2022 роки і в проекті Державного бюджету України на 2020 рік перегляд ставок податків на виробництво продукції суднобудування, літакобудування та сформувати процедуру повернення сплаченого акцизу на пальне судновласникам.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році річковим транспортом України було перевезено майже 3,7 млн тонн вантажів, що на 1,6% більше, ніж за 2017 рік.