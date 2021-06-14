У Скоп’є українська громада взяла участь у зустрічі з парламентською делегацією України

У зв’язку з візитом української парламентської делегації у посольстві України в Скоп’є було проведено урочистий захід, на який були запрошені, крім українських депутатів, українська громада імені Лесі Українки, члени депутатської «групи дружби» з Україною Собранія Республіки та представники Міністерства закордонних справ Північної Македонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Північній Македонії.

«Дуже приємно відзначити активізацію відносин між Україною та Північною Македонією в усіх сферах. Маємо інтенсивний політичний діалог, значне збільшення економічної співпраці. Загалом, України в Північній Македонії стає більше. Ми дуже цінуємо також те, що Україна і Північна Македонія відновлюють міжпарламентське співробітництво. Дякуємо нашій українській делегації за її активність, а нашим македонським друзям за насичену і продуктивну програму візиту. Йдемо далі!», – сказала посол України Наталія Задорожнюк.

Голова української парламентської делегації Валерій Зуб подякував депутатам Собранія Республіки Північна Македонія та Посольству України за змістовну програму візиту та відмінну організацію перебування депутатської групи співробітництва Верховної Ради України з Республікою Північна Македонія в Скоп'є. І запевнив в подальшому сприянні українських депутатів в розвиткові українсько-македонських відносин.

Нагадаємо, у Скоп’є у провідному видавництві «Макавей» у перекладі македонською мовою вийшли збірки поезій сучасних українських авторів – Тетяни Дзюби «Акомодація до часу» та Сергія Дзюби «Кохання з русалкою».

Фото: посольство України в Північній Македонії