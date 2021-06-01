У Скоп’є македонською мовою вийшли збірки поезій сучасних українських авторів
Укрінформ
У Скоп’є у провідному видавництві «Макавей» у перекладі македонською мовою вийшли збірки поезій сучасних українських авторів – Тетяни Дзюби «Акомодація до часу» та Сергія Дзюби «Кохання з русалкою».
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Північній Македонії.
Переклад здійснила відома македонська письменниця та перекладачка Віра Чорний-Мешкова.
У посольстві зауважили, що художній переклад – це важливий міст між культурами та народами.
Нагадаємо, працівники посольства України у Північній Македонії домовилися з директором державного закладу «Кінотека Північної Македонії» Владимиром Ангеловим про організацію показів українських фільмів у м.Скоп'є.
Фото: посольство України в Північній Македонії