У Скоп'є покажуть українські фільми
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.
Таких домовленостей вдалося досягти під час щорічного заходу з вручення «Золотого об'єктива» – відзнаки за найбільший внесок у розвиток кіномистецтва Північної Македонії. Зокрема, показ українських кінострічок має відбутися в рамках запланованого найближчим часом візиту до країни представників української кіностудії ім. Довженка.
«Також було обговорено необхідність проведення спільних заходів культурно-гуманітарного напряму, які б презентували українське кіно, традиції та культуру широкому македонському суспільству», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, український фільм «Стоп-Земля» отримав «Кришталевого ведмедя» Berlinale.
Фото: посольство України в Північній Македонії