У Скоп'є покажуть українські фільми

Працівники посольства України у Північній Македонії домовилися з директором державного закладу «Кінотека Північної Македонії» Владимиром Ангеловим про організацію показів українських фільмів у м.Скоп'є.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Таких домовленостей вдалося досягти під час щорічного заходу з вручення «Золотого об'єктива» – відзнаки за найбільший внесок у розвиток кіномистецтва Північної Македонії. Зокрема, показ українських кінострічок має відбутися в рамках запланованого найближчим часом візиту до країни представників української кіностудії ім. Довженка.

«Також було обговорено необхідність проведення спільних заходів культурно-гуманітарного напряму, які б презентували українське кіно, традиції та культуру широкому македонському суспільству», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український фільм «Стоп-Земля» отримав «Кришталевого ведмедя» Berlinale.

Фото: посольство України в Північній Македонії