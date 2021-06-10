У Чикаго випускники Школи українознавства отримали грамоти від імені посла України в США
Укрінформ
Генеральний консул України в Чикаго Сергій Коледов взяв участь у заході з нагоди закінчення навчального року у Школі українознавства імені Василя Стуса.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Чикаго.
«Сергій Коледов привітав учнів, вчителів та батьків з успішним завершенням навчальної програми та від імені Посла України в США Оксани Маркаровой вручив почесні грамоти випускникам Школи», – розповіли у Генконсульстві.
Нагадаємо, Українська школа суботня «Веселка» у Нідерландах відзначила десятиріччя з моменту заснування.