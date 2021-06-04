Українська школа в Нідерландах відсвяткувала десятиріччя

Українська школа суботня "Веселка" у Нідерландах відзначила десятиріччя з моменту заснування.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Фейсбуці навчального закладу.

«Переповнюють емоції... Сьогодні ми святкуємо 10-річчя української школи «Веселка», - йдеться в повідомленні.

Організатори подякували вчителям, батькам та дітям за працю та підтримку функціонування школи.

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У свою чергу, український заклад привітало Міністерство закордонних справ в особі заступника міністра Василя Бондаря.

У зовнішньополітичному відомстві відзначили здобутки учнів та педагогів «Веселки», а також побажали закладу творчого натхнення та оптимізму.

Українська суботня школа «Веселка» була заснована у 2011 році в Королівстві Нідерланди під опікою Фонду «Україна Культураліз» (Stichting Oekraïne Culturalis).

Школа стала першим навчальним закладом для дітей з українських родин, що проживають у різних регіонах Нідерландах.

Школа винаймає приміщення в Ворбюрзі (Voorburg) - одній з околиць Гааги.

У «Веселці» навчаються 13 дітей. З ними працюють 2 вчителів: Олександра Хохла – (вона й директор школи) і Олександра Фарима. Програма навчання кожної дитини – індивідуальна, бо школу відвідують діти від 4 до 15 років.

Фото: "Веселка"