Українська школа в Швейцарії оголосила черговий набір учнів
Укрінформ
Українська школа в Швейцарії «Рідна школа» оголосила набір учнів на 2021-2022 навчальний рік.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці навчального закладу у Фейсбуці.
Зазначається, що заняття проводитимуть для дітей двох вікових груп: 4-5 та 6-8 років.
У «Рідній школі» діти вивчатимуть українську мову (читання та письмо), народознавство та образотворче мистецтво.
Заняття проводяться щосереди (за винятком шкільних канікул) з 14:00 до 17:00 в приміщенні Католицької церкви міста Bülach.
Робота школи проводиться за активної підтримки Українського товариства у Швейцарії.
Фото: "Рідна школа"