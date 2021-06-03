Українська школа в Швейцарії оголосила черговий набір учнів

Українська школа в Швейцарії «Рідна школа» оголосила набір учнів на 2021-2022 навчальний рік.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці навчального закладу у Фейсбуці.

Зазначається, що заняття проводитимуть для дітей двох вікових груп: 4-5 та 6-8 років.

У «Рідній школі» діти вивчатимуть українську мову (читання та письмо), народознавство та образотворче мистецтво.

Заняття проводяться щосереди (за винятком шкільних канікул) з 14:00 до 17:00 в приміщенні Католицької церкви міста Bülach.

Робота школи проводиться за активної підтримки Українського товариства у Швейцарії.

Фото: "Рідна школа"