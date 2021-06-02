У Туреччині починає роботу художня онлайн-школа для малих діаспорян
Про це повідомляє власкор Укрінформу.
«Оскільки наше життя перейшло в онлайн, вирішили до занять суботньої школи додати образотворче мистецтво. Програма буде подібною до програм художніх шкіл в Україні. Вивчатимемо рисунок, композицію, малюватимемо різними фарбами, олівцями тощо. Малювання розвиває уяву, мислення, допомагає глибше пізнавати навколишній світ», – розповіла агентству засновниця та викладачка української мови та літератури Української суботньої школи в азійській частині Стамбулу Наталія Гювен.
Кожен новий урок – окрема тема та завдання, долучитися запрошують всіх охочих. Заняття проводить дипломований педагог з образотворчого мистецтва.
У червні заняття відбуватимуться 6, 13, 19 та 26 числа об 11.00. Надалі заняття проходитимуть щосуботи об 11.00.
За подробицями просять звертатися до Наталії Гювен у Фейсбуці.
Як відомо, Українська суботня школа в Стамбулі (Азія) була заснована три роки тому за сприяння Генерального консульства України в Стамбулі. Вона діє при Українському товаристві взаємодопомоги у Стамбулі.
Фото: Наталія Гювен / Фейсбук