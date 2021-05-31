У Стамбулі відбудеться табір для малих українців з діаспори

Літній табір «Барвінок» для малих українців з діаспори відбудеться в Стамбулі в кінці червня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку Українського товариства в Стамбулі.

«Після тривалої перерви наш табір «Барвінок» відчиняє свої двері для усіх, хто бажає гарно відпочити», – повідомили організатори.

Орієнтовна дата проведення: 21-26 червня. Вона може змінитися через різні терміни закінчення навчання у турецьких школах.

У програмі табору інтерактивні заняття з української мови, різноманітні майстер-класи, ігри, змагання, плавання у басейні, прогулянки в лісі тощо. Програма табору містить навчальні елементи та методики Пласту.

Нагадаємо, Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей віком 7-11 років до новацького табору «Подорож часом».

Фото: Українське Товариство в Стамбулі