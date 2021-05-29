Українських дітей у Польщі запросили до табору «Подорож часом»

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей віком 7-11 років до новацького табору «Подорож часом».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОУП.

Табір відбудеться 17-28 серпня 2021 року на базі Амоніт (Сямошице).

Охочі мають подати свої заявки до 15 червня.

Детальна інформація доступна тут. Зголошення онлайн за посиланням.

Зауважується, що табір реалізується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації, яку отримало ОУП у 2021 році та з внесків учасників табору (950 злотих від особи).

Нагадаємо, у Польщі українців віком 12-17 років запросили до юнацького табору «Мамаєва слобода».