У Польщі українців запросили до юнацького табору «Мамаєва слобода»

У Польщі українців запросили до юнацького табору «Мамаєва слобода»

Укрінформ
Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей та молодь віком 12-17 років до табору «Мамаєва слобода».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОУП.

Табір відбудеться 17-28 серпня 2021 року на базі Амоніт (Сямошице).

Охочі мають подати свої заявки до 15 червня.

Детальна інформація доступна тут. Зголошення онлайн за посиланням.

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Зауважується, що табір реалізується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації, яку отримало ОУП у 2021 р. та з виплат учасників табору (850 злотих від особи).

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