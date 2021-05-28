У Польщі українців запросили до юнацького табору «Мамаєва слобода»
Укрінформ
Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей та молодь віком 12-17 років до табору «Мамаєва слобода».
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОУП.
Табір відбудеться 17-28 серпня 2021 року на базі Амоніт (Сямошице).
Охочі мають подати свої заявки до 15 червня.
Детальна інформація доступна тут. Зголошення онлайн за посиланням.
Зауважується, що табір реалізується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації, яку отримало ОУП у 2021 р. та з виплат учасників табору (850 злотих від особи).