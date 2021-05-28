У Польщі українців запросили до юнацького табору «Мамаєва слобода»

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей та молодь віком 12-17 років до табору «Мамаєва слобода».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОУП. Табір відбудеться 17-28 серпня 2021 року на базі Амоніт (Сямошице). Охочі мають подати свої заявки до 15 червня. Детальна інформація доступна тут. Зголошення онлайн за посиланням. Читайте також: Мирослав Скірка, голова Об’єднання українців у Польщі Зауважується, що табір реалізується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації, яку отримало ОУП у 2021 р. та з виплат учасників табору (850 злотих від особи).