Парламентська бібліотека у Грузії поповнилась новими українськими дитячими книжками

Книжковий фонд Національної парламентської бібліотеки в Тбілісі поповнився сучасними українськими дитячими книжками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України у Грузії.

У рамках оголошення у 2021 році Тбілісі столицею книги 8 червня в Національній парламентській бібліотеці відбулася зустріч посла України Ігоря Долгова з директором цієї бібліотеки Гіоргі Кекелідзе з метою передачі до Українського куточка книг, привезених для українських дітей Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем під час офіційного візиту до Грузії 2-4 червня”, – ідеться у повідомленні.

У цій добірці представлені сучасні дитячі книжки, видані українськими видавництвами "Рідна мова", "Ранок", "Видавництво Старого Лева".

Дитяча книжка – особливий продукт, який потребує різнобарвних яскравих ілюстрацій та якісної поліграфії. Саме цим і відрізняються видання, ілюстрації до яких майстерно виконані українськими художницями Оленою Железняк, Івою Михайлян та іншими. Це казки, повісті та повчальні історії, які покликані привабити дитину, навчити читати саме книжки та зберігати культуру читання.

“Українські дитячі видання знайдуть своє місце не лише в Національній парламентській бібліотеці Грузії, але й будуть передані до недільних шкіл та курсів української мови, які діють при українських громадських організаціях Грузії”, – поінформували у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр України Шмигаль 2-4 червня перебував в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також були міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Під час візиту Шмигаль заявив, що українські громади за кордоном є рушійною силою для популяризації та розвитку нашої культури у світі.

Фото: посольство України у Грузії