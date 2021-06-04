Українські громади за кордоном є рушійною силою для популяризації нашої культури у світі – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українські громади за кордоном є рушійною силою для популяризації та розвитку нашої культури у світі.

Про це він написав у Телеграмі після відвідин разом з урядовцями пам'ятника українській поетесі Лесі Українці у місті Телаві в Грузії, повідомляє Укрінформ.

«Водночас поспілкувалися з українцями, які живуть у Грузії. Завжди наголошую, що українські громади за кордоном — то рушійна сила для популяризації та розвитку нашої культури у світі», — написав Шмигаль.

Він підкреслив те, що Леся Українка є визначною постаттю у світовій літературі. Останні роки свого життя вона прожила в Грузії. «Саме тут вона написала такі твори, як «Камінний господар» та «Руфін і Прісцілла», — нагадав прем'єр.

Прем'єр-міністр раніше поклав квіти до Меморіалу Героїв, загиблих у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність Грузії в місті Тбілісі.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України 2-4 червня перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Фото: Денис Шмигаль / Телеграм