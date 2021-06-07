Генконсул обговорив питання української громади в Мілані

Генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш провів зустріч з префектом Мілана та провінції Ренато Сакконе, під час якої сторони обговорили питання щодо перебування в Мілані та провінції численної української громади.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні генконсульства у Фейсбуці.

«У ході дружньої та відкритої розмови обговорено широкий спектр питань, пов'язаних з перебуванням численної української громади в Мілані та провінції, інтеграції наших співвітчизників в італійське суспільство, робочі моменти взаємодії між Генеральним консульством та органами місцевої влади», – повідомили у генконсульстві.

Нагадаємо, посол України в Італії Ярослав Мельник 27 травня провів зустріч з активістами української громади, які проживають у регіонах Лаціо та Марке.