Посол зустрівся з активом української громади Італії

Посол України в Італії Ярослав Мельник 27 травня провів зустріч з активістами української громади, які проживають у регіонах Лаціо та Марке.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Італії.

«Під час теплої та змістовної розмови було обговорено питання подальшої взаємодії у відстоюванні інтересів та просуванні позитивного іміджу України в Італії, а також проведення спільних заходів та ініціатив з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України», – йдеться в повідомленні.

Також учасникам зустрічі вручили подяки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової «За значний особистий внесок у сфері захисту прав і свобод громадян України в Італії та виконання свого громадянського обов’язку із захистом національних інтересів України», а також цінні подарунки від МВС України.

Нагадаємо, у приміщенні Генерального консульства України в Мілані відбулася зустріч з представницями доброчинної групи «Подаруй усмішку_UA» з м. Ґалларате.

Фото: посольство України в Італії