Українська школа в Абу-Дабі відзначила завершення навчального року

Українська школа «Дивосвіт» у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, що діє при посольстві України, відзначила завершення цьогорічного навчального процесу яскравим святом «Останнього дзвоника».

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в ОАЕ.

З успішним завершенням цього навчального року учнів привітав посол України в ОАЕ Юрій Полурез. Він побажавши їм подальших успіхів на цікавому і творчому шляху пізнання нашої чудової України, її самобутніх традицій, славетної історії, унікальної природи та співучої мови.

Дружина Посла України в ОАЕ Олена Полурез також привітала учнів і подарувала школі «Дивосвіт» книжки та традиційні витвори українського мистецтва.

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«Школярі підготували чудову святкову програму, станцювавши запальний український «Гопак». Також присутні отримали справжній вибух емоцій від конкурсу талантів, адже учні продемонстрували високі навички письменництва, спортивну силу, гімнастичну вправність, вміння співати пісні, декламувати вірші та навіть запалювати магію фокусів», – йдеться в повідомленні.

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Також учні отримали подяки директора школи Тетяни Аль-Атаб за успішне завершення навчального року, подарунки за свої талановиті виступи та чудовий солодкий шедевр із побажанням «Щасливих канікул».

Нагадаємо, українська громада Абу-Дабі за підтримки посольства України в ОАЕ, муніципалітету Абу-Дабі та муніципалітету району Шахама з нагоди Всесвітнього дня вишиванки висадили дерева в парку на острові Яс у передмісті еміратської столиці.

Фото: посольство України в ОАЕ