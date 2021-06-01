У Лівані діаспора запросила на Свято останнього дзвоника в українській школі

Громада українців Лівану з нагоди закінчення першого пілотного півріччя роботи української онлайн-школи імені Агатангела Кримського, яка була створена зусиллями Громади, запросила учнів і вчителів на свято останнього дзвоника, яке відбудеться у посольстві України 4 червня.

Як передає Укрінформ, про це Громада українців Лівану повідомила у Фейсбуці.

«Школа була організована завдяки зусиллям наших чудових волонтерів-вчителів з-поміж членів Громади. І щоб відзначити їх самовіддану працю та заохотити наших чудових учнів на подальші успіхи у вивченні української мови та культури, ми організовуємо «Свято останнього дзвоника». Учні, батьки та вчителі запрошуються у посольство України, а усі охочі зможуть долучитися по zoom», – ідеться в повідомленні.

На сторінці події у Фейсбуці повідомляється, що під час події першим учням школи та вчителям будуть вручені грамоти та подяки.

Організатори школи сподіваються, що з нового навчального року цей освітній заклад зможе запрацювати на постійній основі та розширити коло учнів, яких зможе запросити у дружнє українське товариство.

Посилання на конференцію буде розміщене додатково на фейсбук-сторінці Громада українців Лівану.

Нагадаємо, посольство України в Лівані та місцева українська громада в рамках доброчинної акції спекли паски для українсько-ліванських сімей, які постраждали від бейрутського вибуху та економічної кризи.