У Лівані спекли паски для українсько-ліванських сімей

Посольство України в Лівані та місцева українська громада в рамках доброчинної акції спекли паски для українсько-ліванських сімей, які постраждали від бейрутського вибуху та економічної кризи.

Про це у Фейсбуці повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

«Цього року наш Великдень і Рамадан збіглися у часі. Як правило, це час для добрих справ. Тому ми вирішили підтримати у цей непростий період наші українсько-ліванські сім‘ї, яким зараз непросто виживати, тим, хто постраждав від бейрутського вибуху та економічної кризи. Наші пасочки вдалися на славу!», – написав він.

Фото: Ігор Осташ / Фейсбук

Посол подякував за допомогу в організації акції представникам Громади українців Лівану.

Нагадаємо, у Лівані арабською мовою переклали книгу відомого українського мандрівника Василя Григоровича-Барського «Мандри по святих місцях сходу (Левант)».

Фото: Ігор Осташ / Фейсбук