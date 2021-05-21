До Дня вишиванки українська громада висадила дерева в передмісті Абу-Дабі

Українська громада Абу-Дабі за підтримки посольства України в ОАЕ, муніципалітету Абу-Дабі та муніципалітету району Шахама з нагоди Всесвітнього дня вишиванки висадили дерева в парку на острові Яс у передмісті еміратської столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах.

«Цьогорічне 15-те святкування присвячене саме екологічним проблемам, зокрема вирубці лісів, тому українці сьогодні прикрасили аравійську пустелю акаціями Фарнеза, вогняними деревами та пелтофорумами, які здатні виживати під пекучим сонцем Еміратів і давати прохолодну тінь. Кожне дерево прикрасили стрічками у кольорах національних прапорів України та ОАЕ на знак дружніх відносин між нашими країнами», – йдеться в повідомленні.

У посольстві зауважили, що еміратська сторона з глибокою повагою поставилася до української ініціативи з озеленення. Директор Муніципалітету району Шахама Хумейд Ад-Дар’і відзначив, що українці проявляють себе справжніми відповідальними членами еміратського суспільства, докладаючи ефективні зусилля для покращення навколишнього середовища. На пам’ять про сьогоднішню подію українська громада презентувала йому українську вишиванку.

«Наші предки здавна шанували та берегли природу, і ми маємо відповідально ставатися до екології нашої планети, а особливо нашої квітучої України, щоб майбутні покоління отримали у спадок славетні родючі чорноземи, зелені ліси, чисті річки, гори та моря. Із Всесвітнім днем вишиванки!», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у березні українська громада в Абу-Дабі разом з посольством України в ОАЕ долучилися до глобального екологічного проєкту Greening of the Planet «Озеленення планети», зробивши основний акцент на вихованні у дітей шанобливого ставлення до природи.

Фото: посольство України в ОАЕ