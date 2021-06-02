Посол України обговорив можливість запровадження україномовного гіда в Албанії

Посол України в Албанії Володимир Шкуров відвідав історичне місто Берат, де обговорив з мером міста Ервіном Демо, зокрема, можливість запровадження україномовного гіда в окремих музеях Берата.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Республіці Албанія.

«За результатами переговорів було домовлено: активізувати роботу у сфері туризму, зокрема екотуризму, у сфері освіти та науки; опрацювати можливість запровадження україномовного гіда в окремих музеях Берата; започаткувати відносини побратимства між Бератом і Болградським районом Одеської області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні посол України в Албанії обговорив з ректором Тиранського державного університету Артаном Ходжа можливість здійснення обміну студентами та викладачами, а також викладання в Київському та Тиранському університетах української та албанської мов.

Фото: посольство України в Албанії