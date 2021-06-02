У Фінляндії діаспору запросили на конкурс читців української поезії «Хвилі чисті»

Стартував усефінляндський фестиваль читців української поезії «Хвилі чисті», що проводиться серед українців, які тимчасово або постійно проживають у Фінляндії.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Фінляндській Республіці.

Засновниками й організаторами конкурсу, присвяченому 30-й річниці Незалежності України, є Товариство українців у Фінляндії та Український театр Фінляндії. Захід проводиться за підтримки Посольства України в Фінляндській Республіці.

Мета конкурсу – ознайомлення з найкращими зразками українського поетичного мистецтва, популяризація мистецької спадщини України, пропагування поетичної творчості українських поетів і мистецтва художнього читання.

Критерії оцінювання конкурсних виступів учасників: артистичність, емоційність, виразність та динаміка виконання; мовна культура; відповідність зовнішнього виду.

До участі у конкурсі допускаються твори українських поетів написані українською мовою. Вірш обирається учасником за власним уподобанням. Можна взяти скорочений варіант вірша або уривок. Тривалість виступу – до трьох хвилин. Допускається виконання декількох віршів, якщо загальна тривалість виступу не перевищує трьох хвилин. Якщо до читання береться повна версія досить довгого вірша, тривалість може бути збільшена до п’яти хвилин.

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів першого, другого і третього ступеня та пам’ятними подарунками від організаторів та меценатів.

Термін проведення конкурсу 1.06. – 25.08. 2021 р.

Роботи на конкурс приймаються до 31.07.2021 р.

Оцінювання робіт членами журі 1 – 24.08.2021 р.

Оголошення переможців 25.08.2021 р.

Як узяти участь у конкурсі?

Записати читання вірша на камеру.

Відеоматеріал надіслати на електронну адресу ukrteatterisuomessa@gmail.com

Якщо розмір відеофайлу не дає можливості переслати його на поштову скриньку, необхідно надіслати відеофайл через drive.google.com або розмістити його на сервісі Ютуб та надіслати на електронну адресу ukrteatterisuomessa@gmail.com посилання на потрібний відеофайл у Ютуб.

Також на електронну адресу ukrteatterisuomessa@gmail.com разом з відеофайлом потрібно прислати відомості про читця: прізвище та ім’я, вік і назву місця проживання у Фінляндії.

У разі отримання призу на конкурсі, журі зв’яжеться з виконавцями віршів електронною поштою і попросить надати поштову адресу, щоб надіслати призи переможцям.

Перед записом віршів на камеру обов’язково потрібно ознайомитися з порадами для учасників конкурсу (вони опубліковані у події в обговореннях).

Для оцінювання виступів учасників конкурсу утворюється журі, до складу якого входять відомі в Україні актори, режисери, театрознавці, журналісти та театральні критики. Рішення журі конкурсу оформлюється протоколом.

Персональний склад журі:

Василь Васильович Неволов – кандидат мистецтвознавства, професор, театрознавець, режисер, актор, драматург, перекладач п’єс, критик, експерт. Заслужений діяч мистецтв України, голова журі.

Римма Анатоліївна Зюбіна – українська актриса театру і кіно, телеведуча, громадська активістка, член журі.

Ірма Григорівна Вітовська-Ванца – українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України, продюсерка, громадська діячка, член журі.

В’ячеслав В’ячеславович Жила (Слава Жила) – український театральний продюсер, режисер, директор і художній керівник Київського академічного театру «Актор». Заслужений діяч мистецтв України, член журі.

Олег Анатолійович Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня», педагог. Заслужений журналіст України. Член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України, член журі.

Нагадаємо, у квітні Товариство українців у Фінляндії провело онлайн-розмову про перебування у 1880-х роках Марії Заньковецької у фінській фортеці Свеаборг, звідки почалася її кар'єра успішної актриси та фундаторки національного театру.