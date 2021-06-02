Українська народна казка потрапила до вірменського подкаст-проєкту «Казки разом»

Маленький представник української громади Вірменії Едуард Казарян озвучив українську казку «Іван-побиван» до подкаст-проєкту «Казки разом» інформагенції «Арменпрес», у якому свої народні казки вірменською мовою представили діти з 11 національних громад Республіки Вірменія.

Як передає Укрінформ з посиланням на Арменпрес, діти-учасники проєкту представили вірменською мовою, зокрема, російські, українські, білоруські, польські, німецькі, грецькі, ассирійський, єврейські, грузинські, курдські, єзидські народні казки. Загалом 15 казок.

«Для мене було великою честю працювати з кожною дитиною. Казка була в кожній з них, і вони подарували нам цю казку», – сказав директор державного інформаційного агентства «Арменпрес» Арам Ананян, подякувавши дітям, що брали участь у проєкті, за те, що вони в ці важкі часи своїми казками поширюють добро та подарували нам ці 15 яскравих миттєвостей.

Начальник відділу апарату прем'єр-міністра Вірменії з питань національних меншин і релігії Вардан Асцатрян зазначив, що проєкт вдався. «Вірменський народ з давніх часів жив у цій колисці цивілізації та підтримував стосунки з усіма народами. Ця ініціатива є вираженням такої комунікації», – сказав Асцатрян.

«Державне інформаційне агентство «Арменпрес» і Громадське радіо Вірменії завжди відкриті для таких хороших ініціатив», – сказав представник Громадського радіо Вірменії Едгар Амірханян, підкресливши освітнє і виховне значення казок.

Проєкт «Казки разом» реалізований за організаційної підтримки Культурно-освітнього центру національних меншин при апараті прем'єр-міністра Вірменії.

За словами директора центру Авага Акопяна, результат місячної спільної роботи проєкт «Казки разом» ще раз доводить важливість книг і читання.

Казки публікують на Ютуб-каналі державного інформаційного агентства «Арменпрес» з 1 червня. Також вони транслюються на дитячо-юнацькому каналі Громадського радіо Вірменії.

Фото: Арменпрес