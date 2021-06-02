У Канаді оголосили дебют літературного фонду для українців світу

У Канаді оголосили довгоочікуваний дебют Літературного фонду імені Пітерсона – фонду з українським корінням для українців світу.

Як передає Укрінформ, про це Фонд повідомив у Фейсбуці.

Літературний фонд імені Пітерсона – унікальний канадський фонд створений канадським меценатом українського походження Стенлі Пітерсоном для надання міжнародних літературних премій та грантів.

Фонд призначений для відзначення книжок, які вважаються важливими для світової української спільноти. Премії, нагороди та гранти Фонду покликані підтримати визначні літературні твори, які варті уваги й здатні привабити широку читацьку аудиторію. Читайте також: КУМФ проведе авторські читання з українським письменником Доржем Бату

Літературний фонд ім. Пітерсона складається з кількох програм – насамперед, головної Літературної премії, а також нагород за літературні переклади книжок і кількох цільових грантів для письменників та перекладачів.

Відповідно до побажань засновника, Літературний фонд ім. Пітерсона очолює канадський політолог Леся Шимко, яка також є головою Журі Фонду.

Літературний фонд ім. Пітерсона створений під егідою канадської благодійної Фундації «Будучність», яка підтримує освітні та гуманітарні ініціативи.

Програми Літературного фонду імені Пітерсона:

Для письменників:

Літературна премія імені Пітерсона

Грант для нових авторів

Грант для професійних письменників

Нагорода за найкращий сценарій

Для перекладачів:

Нагорода за книжковий переклад

Грант на завершення перекладу