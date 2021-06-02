У Канаді оголосили дебют літературного фонду для українців світу
Як передає Укрінформ, про це Фонд повідомив у Фейсбуці.
Літературний фонд імені Пітерсона – унікальний канадський фонд створений канадським меценатом українського походження Стенлі Пітерсоном для надання міжнародних літературних премій та грантів.
Літературний фонд ім. Пітерсона складається з кількох програм – насамперед, головної Літературної премії, а також нагород за літературні переклади книжок і кількох цільових грантів для письменників та перекладачів.
Відповідно до побажань засновника, Літературний фонд ім. Пітерсона очолює канадський політолог Леся Шимко, яка також є головою Журі Фонду.
Літературний фонд ім. Пітерсона створений під егідою канадської благодійної Фундації «Будучність», яка підтримує освітні та гуманітарні ініціативи.
Програми Літературного фонду імені Пітерсона:
Для письменників:
Літературна премія імені Пітерсона
Грант для нових авторів
Грант для професійних письменників
Нагорода за найкращий сценарій
Для перекладачів:
Нагорода за книжковий переклад
Грант на завершення перекладу