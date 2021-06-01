Українці Латвії та Росії до дня захисту дітей провели флешмоб #ПовернітьТата
Про це розказала кореспонденту Укрінформу активістка Тетяна Лазда.
«Ми вирішили сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, нагадати про діточок, які постраждали та продовжують страждати внаслідок російської агресії в Україні. Адже цей день встановлювався з метою привернення уваги до проблем дотримання прав і охорони здоров'я дитини. А для цього дітям потрібні мама й тато!», – підкреслила Лазда.
До флешмобу також долучився Родинний гурток «Збіжжя» з російського Омську.
Також у вівторок активісти української громади Латвії принагідно провели ще один флешмоб – на підтримку деяких з тих самих батьків-політв'язнів, які перебувають у важких умовах: Теймура Абдулаєва, Сервета Газієва та Валентина Вигівського, а також направили свої звернення з їх приводу російському омбудсмену Тетяні Москальковій.
Як відомо, 1 червня у світі відзначається Міжнародний день захисту дітей.
Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний фонд реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» презентував соціальний проєкт щодо опіки над дітьми загиблих військовослужбовців і силовиків. На цей час в Україні налічується від 8000 до 10 000 дітей, батьки яких загинули, захищаючи Батьківщину під час проходження ними служби в різних силових структурах.
Фото: Тетяна Лазда