Українці Латвії та Росії до дня захисту дітей провели флешмоб #ПовернітьТата

Українські активісти Латвії на честь Міжнародного дня захисту дітей провели 1 червня флешмоби на підтримку сімей з дітьми, які постраждали від російської агресії. До них долучилися українські активісти з Омська (РФ).

Про це розказала кореспонденту Укрінформу активістка Тетяна Лазда.

«Ми вирішили сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, нагадати про діточок, які постраждали та продовжують страждати внаслідок російської агресії в Україні. Адже цей день встановлювався з метою привернення уваги до проблем дотримання прав і охорони здоров'я дитини. А для цього дітям потрібні мама й тато!», – підкреслила Лазда.

Плакати, задіяні у флешмобі #ПовернітьТата нагадали, що наразі 299 дітей в Україні чекають на повернення свої батьків, які перебувають за кремлівськими ґратами та в підвалах Донбасу. Фотографування проводилося в центрі Риги навпроти Національного оперного театру, на ньому були плакати чотирма мовами: українською, кримськотатарською, латиською, англійською.

До флешмобу також долучився Родинний гурток «Збіжжя» з російського Омську.

Також у вівторок активісти української громади Латвії принагідно провели ще один флешмоб – на підтримку деяких з тих самих батьків-політв'язнів, які перебувають у важких умовах: Теймура Абдулаєва, Сервета Газієва та Валентина Вигівського, а також направили свої звернення з їх приводу російському омбудсмену Тетяні Москальковій.

Як відомо, 1 червня у світі відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний фонд реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» презентував соціальний проєкт щодо опіки над дітьми загиблих військовослужбовців і силовиків. На цей час в Україні налічується від 8000 до 10 000 дітей, батьки яких загинули, захищаючи Батьківщину під час проходження ними служби в різних силових структурах.

Фото: Тетяна Лазда