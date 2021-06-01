В Україні презентували соцпроєкт опіки над дітьми загиблих офіцерів

Міжнародний фонд реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» презентував соціальний проєкт щодо опіки над дітьми загиблих військовослужбовців і силовиків.

Проєкт представили його учасники на пресконференції в Укрінформі на тему: «Захистимо наших дітей – майбутніх захисників незалежної України».

«Основна мета цього масштабного соціального проєкту – взяти під опіку дітей загиблих силовиків та надати їм юридичну, соціальну, медичну, матеріально-фінансову та іншу допомогу до досягнення ними повноліття. Виховати їх справжніми громадянами і патріотами своєї країни, захисниками своєї Батьківщини», - сказав генеральний директор Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» Василь Шевченко.

Читайте також: У Києві презентували програму спортивних амбасадорів серед ветеранів

Широку юридичну підтримку новоствореному проєкту надасть Союз юристів України, запевнив відповідальний секретар Ради Союзу юристів України Володимир Яценко.

«Союз юристів має підрозділи в усіх областях України, ми можемо надати кваліфіковану правову допомогу, і це надзвичайно важлива справа. Це стосується і соціальних прав дитини, прав на пенсійне забезпечення, на охорону здоров'я, на освіту, це стосується і цілого комплексу майнових прав, з якими стикається майже кожна родина», - зазначив він.

До участі у проєкті також залучаються численні закордонні партнери асоціації «Центр», яка має свої представництва у багатьох країнах, розповів президент Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр» Олександр Давиденко.

«Ми проводимо консультації з польськими колегами, нещодавно я зустрічався з послом України у Франції, який є членом асоціації «Центр», і ми домовились, що посольство зведе нас із відповідними фондами не лише Франції, а й Євросоюзу. Маємо також велику надію на співробітництво з Республікою Молдовою, а через них з Румунією. У нас є представництва у балтійських країнах - Литві й Латвії, де високоповажні люди теж займатимуться цим питанням», - запевнив він.

Читайте також: Діти загиблих захисників отримають безкоштовне харчування у садочках та школах

Засновниками Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» є Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр», Міжнародна асоціація офіцерів правоохоронних органів Республіки Молдова, Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» та Союз юристів України.

Як повідомили на заході, на сьогодні в Україні налічується від 8000 до 10 000 дітей, батьки яких загинули, захищаючи Батьківщину під час проходження ними служби в різних силових структурах.

1 червня у світі відзначається Міжнародний день захисту дітей.