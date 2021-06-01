В Україні презентували соцпроєкт опіки над дітьми загиблих офіцерів
Проєкт представили його учасники на пресконференції в Укрінформі на тему: «Захистимо наших дітей – майбутніх захисників незалежної України».
«Основна мета цього масштабного соціального проєкту – взяти під опіку дітей загиблих силовиків та надати їм юридичну, соціальну, медичну, матеріально-фінансову та іншу допомогу до досягнення ними повноліття. Виховати їх справжніми громадянами і патріотами своєї країни, захисниками своєї Батьківщини», - сказав генеральний директор Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» Василь Шевченко.
Широку юридичну підтримку новоствореному проєкту надасть Союз юристів України, запевнив відповідальний секретар Ради Союзу юристів України Володимир Яценко.
«Союз юристів має підрозділи в усіх областях України, ми можемо надати кваліфіковану правову допомогу, і це надзвичайно важлива справа. Це стосується і соціальних прав дитини, прав на пенсійне забезпечення, на охорону здоров'я, на освіту, це стосується і цілого комплексу майнових прав, з якими стикається майже кожна родина», - зазначив він.
До участі у проєкті також залучаються численні закордонні партнери асоціації «Центр», яка має свої представництва у багатьох країнах, розповів президент Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр» Олександр Давиденко.
«Ми проводимо консультації з польськими колегами, нещодавно я зустрічався з послом України у Франції, який є членом асоціації «Центр», і ми домовились, що посольство зведе нас із відповідними фондами не лише Франції, а й Євросоюзу. Маємо також велику надію на співробітництво з Республікою Молдовою, а через них з Румунією. У нас є представництва у балтійських країнах - Литві й Латвії, де високоповажні люди теж займатимуться цим питанням», - запевнив він.
Засновниками Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр» є Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр», Міжнародна асоціація офіцерів правоохоронних органів Республіки Молдова, Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» та Союз юристів України.
Як повідомили на заході, на сьогодні в Україні налічується від 8000 до 10 000 дітей, батьки яких загинули, захищаючи Батьківщину під час проходження ними служби в різних силових структурах.
1 червня у світі відзначається Міжнародний день захисту дітей.