Діти загиблих захисників отримають безкоштовне харчування у садочках та школах

Діти загиблих, зниклих безвісти захисників України будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у садочках та школах.

Як передає Укрінформ, таке рішення ухвалене Верховною Радою 5 листопада, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Відтепер діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, мають право на безоплатне харчування у дитячих садках та школах. Ухвалене рішення закріплює на законодавчому рівні загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні й комунальні заклади освіти, повинні забезпечувати безоплатним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув, захищаючи Україну", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що раніше деякі органи місцевого самоврядування ухвалювали відповідні рішення про забезпечення безкоштовним харчуванням таких дітей, а інші – ігнорували проблему.

Як повідомлялося, уряд 4 листопада затвердив надання державної адресної допомоги до пенсійних або соціальних виплат членам сімей загиблих на Донбасі військовослужбовців та учасників добровольчих формувань.