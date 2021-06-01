У Києві презентували програму спортивних амбасадорів серед ветеранів

У Києві презентували нову програму спортивних амбасадорів для реабілітації та відновлення ветеранів по всій Україні.

Програму представили в Укрінформі її організатори: Міністерство у справах ветеранів, БФ «Повернись живим», Центр стратегічних комунікацій StratСom Ukraine.

Програма «Спортивні амбасадори» для поранених, хворих або травмованих воїнів України покликана сприяти відновленню ветеранів через залучення спортивних амбасадорів – інших ветеранів АТО, які досягли успіху на цьому шляху та готові бути лідерами й наставниками у своїх місцевих громадах, розповіли організатори проєкту.

«Головною метою програми «Спортивні амбасадори» є започаткування та розвиток спільноти ветеранів-лідерів місцевих осередків, які власним прикладом будуть надихати інших ветеранів займатись спортом та вести здоровий спосіб життя», - сказав представник БФ «Повернись живим», представник Посольства США в Україні та проєкту IREX в Україні Тарас Шпук.

За його словами, використано досвід США, де це є однією з найбільш дієвих програм із реабілітації військовослужбовців. Водночас програма є ідейним послідовником успішного проєкту Ігор Нескорених в Україні – мультиспортивних змагань з адаптивних видів спорту, що в лютому 2020 року об’єднали поранених воїнів із 20 країн світу та спортивних амбасадорів програми Поранених воїнів Повітряних сил США.

Кожен спортивний амбасадор пройшов 6-місячний курс підготовки з наставництва, лідерства, адаптивного спорту, публічних виступів і надання першої психологічної допомоги і є членом збірної Invictus Games: Team Ukraine, що виступатиме у 2022 році.

Спорт є одним із дієвих інструментів повернення, відновлення, реабілітації, реінтеграції військовослужбовців після війни як фізично, так і ментально, наголосив заступник міністра у справах ветеранів України Ігор Безкаравайний.

«Ми намагаємося робити системні зміни і не можемо обмежуватись одним заходом, нам треба розробляти системні політики, які матимуть продовження, щоб ветерани й надалі посідали активну позицію в тій чи іншій сфері діяльності. І одним із варіантів такої системності є саме програма спортивних амбасадорів», - сказав він.

Нова програма має на меті охопити спортом ветеранів по всій Україні, в тому числі малих містах, як найбільш ефективним способом фізичної реабілітації.

За даними Міністерства у справах ветеранів, на сьогодні налічується близько 11 тисяч ветеранів з обмеженими можливостями, які отримали ушкодження внаслідок участі у військових операціях на сході України. Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції 2019 року, у 49% ветеранів виникають труднощі з повноцінною інтеграцією в суспільство після повернення із зони бойових дій. 73% опитаних погодились, що повністю зрозуміти потреби ветеранів можуть лише інші ветерани або особи, які мають бойовий досвід.