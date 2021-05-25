У Києві ветерани АТО/ООС почали навчання за програмою «Кіберзахисники»

У Києві розпочалося навчання першого потоку учасників програми професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/ООС «Кіберзахисники».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

«Програму «Кіберзахисники» розроблено за сприяння Міністерства у справах ветеранів та Ради національної безпеки та оборони для професійної перепідготовки колишніх військових та сприяння зміцненню системи захисту цифрової інфраструктури в Україні загалом», - ідеться в повідомленні.

Учасники пройдуть професійні тренінги, а після їх закінчення - отримають визнаний державою сертифікат у галузі кібербезпеки, можливість безкоштовного складення сертифікаційного іспиту CISCO Academy та допомогу з працевлаштування у державному та приватному секторах.

Всього на участь в програмі надійшло 460 заявок від ветеранів, які пройшли обов’язкове попереднє тестування. Всі заявки було проаналізовано та відібрано 30 учасників першого потоку. Для тих, хто не потрапив цього разу на програму, у вересні стартує навчання другого потоку, ще 30 ветеранів зможуть приєднатися до навчання.

Заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний привітав учасників і наголосив на тому, що запуск програми професійного навчання у сфері кібербезпеки - це нові та сучасні можливості для наших захисників.

«Є три причини, чому те, що тут сьогодні відбувається, важливо. Перша - соціальна. Навчання - це один з найкращих практичних інструментів для реадаптації захисників після повернення з війни. Ветерани взаємодіють з менторами, викладачами та слухачами і знаходять себе у новій якості. Друга причина - це професійний розвиток, конкурентоспроможність на ринку праці та самодостатність. Після повернення до мирного життя ветерани мають стати активними членами своїх громад. Мінветеранів працює над тим, щоб ветерани ставали успішними та економічно незалежними, а сучасна сфера ІТ дозволяє це реалізувати повною мірою. І третя причина - це про відповідальність та позицію. Війна триває не тільки на полі бою, але і в кіберпросторі. Тому ветерани зможуть застосовувати навички, отримані під час служби, у сфері кібербезпеки та продовжувати захищати свою країну», - зазначив Безкаравайний.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня в Україні запустили програму професійного розвитку в сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/ООС «Кіберзахисники».