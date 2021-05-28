В Італії оголосили переможців міжнародного конкурсу «Писанка для Папи»

Асоціація Ucraina CreAttiva APS (Рим) оголосила результати Міжнародного конкурсу дитячого малюнку у Римі «Писанка для Папи» (Pysanka per Papa), до якого було запрошено українських дітей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Ucraina CreAttiva APS у Фейсбуці.

Конкурс, у межах якого українські діти створювали художні роботи для Папи Римського Франциска, проводиться з ініціативи та організації Ucraina CreAttiva APS за підтримки посольства України при Святому Престолі (Ватикан) і посольства України в Італії у рік 20-річчя візиту Святого Йоана Павла Другого в Україну та 85-річного ювілею Папи Римського Франциска, а також присвячується духовній культурі та духовним цінностям.

«Ми дуже вдячні вам, маленькі художники, за всі 551 прекрасні роботи, які надійшли на Конкурс. В них відчуваються ваша щирість, хист, талант, захоплення, винахідливість, працелюбність, любов до вас ваших наставників та вчителів, підтримка батьків, неповторність кожного з вас, ваша доброта, щедрість, простота бачення людських стосунків, любов до ближнього і до усього світу, а найголовніше – ваше бажання поділитися всім цим з іншими!», – повідомили організатори та оголосили переможців конкурсу.

Диплом з відзнакою в номінації «Відповідність темі та глибина її розкриття» отримують:

А – 96 Погорелова Вікторія «З любов’ю від сестричок»

B – 67 Шафірко Діана «Мій рідний край»

B - 123 Чорнейко Софія «Папа Римський на Пасху»

B - 132 Козак Таїсія «Писанка для Папи від дітей зі Львова»

B - 133 Крижановська Анастасія «Папа Римський на площі»

B – 208 Климпуш Анастасія «Писанка для Папи»

C – 1 Крисько Соломія «Віра здолає все!»

C – 7 Продан Павло «Оберіг у долонях моєї країни»

C – 16 Гутник Меліса «Писанка для Папи»

Диплом переможця в номінації «Відповідність темі та глибина її розкриття» отримують:

B - 129 Чубей Марія «Діти і Папа»

B - 240 Дем’янчук Антон «Писанка для Папи»

C – 70 Іванюк Анна «Пасхальна церемонія»

Диплом з відзнакою в номінації «Художня майстерність» отримують:

А - 8 Заборська Софія «Дарунки для Папи»

A – 25 Філонова Аліса «Квіти»

A – 61 Ткаченко Марина «Весняне диво»

A – 81 Біц Соломія «Великодній візерунок»

А – 130 Поліщук Вероніка «Писанка для Папи»

A – 142 Іванюк Христина «Великодні сонячні писанки»

B – 100 Мамчура Софія «Традиційна українська вишивка»

B - 114 Рунішева Юліанна «Пасхальний обід»

B – 217 Бойко Ілона «Традиції мого краю»

B - 218 Григорець Діана «Писанкове дерево»

В - 233 Мельникович Андріана «Писанка для Папи»

B – 298 Лікар Римма «Писанку Вам дарую»

C – 41 Леськова Ксенія «Писанка для Папи»

C – 68 Юрченко Олександра «Писанка для Папи»

Диплом переможця в номінації «Художня майстерність» отримують:

A – 65 Нестеренко Кіра «Розмальовка писанок»

В – 289 Іванова Вероніка «Свічка»

C – 57 Ямкова Вікторія «Світло пасхального благословення»

Диплом з відзнакою в номінації «Техніка» отримують:

A – 63 Савченко Аріна «Благодать»

А – 172 Скабин Анастасія «Створення писанки»

B – 63 Лукашевич Юлія «Я все мрію і гадаю, як я Папі доставатиму писанку мою»

B – 77 Ботезат Діана «У курчат сьогодні свято»

B – 110 Больбот Катерина «Дерево життя»

B – 172 Самолюк Меланія «Київ в очікування дива»

B - 223 Ясніковська Софія «Cяйво Великодньої писанки»

B – 230 Онат Онат «Писанка витинанка»

B - 236 Гогоц Євгенія «Писанка для Папи»

B - 241 Ямкова Уляна «Світ прекрасний, як Великдень»

C – 8 Довгалюк Вікторія «Українська писанка»

C – 74 Олейнікова Анастасія «Писанка для Папи»

Диплом переможця в номінації «Техніка» отримують:

А - 149 Замора Ярина «Писанкова птаха»

B - 297 Воробець Таїсія «Великдень»

C – 12 Шерстюк Максим «Петриківські мотиви»

Диплом з відзнакою в номінації «Композіційне та кольористичне рішення» отримують:

A – 24 Бутра Марія «Квіточка»

A – 64 Зуєнко Вероніка «Писанка миру і щастя»

А – 66 Шевченко Анастасія «Свято»

A – 87 Терентьєва Олександра «Святковий пасхальний стіл»

A – 105 Довгалець Данило «Прадавня Писанка»

А - 145 Василенко Софія «Яскравий сюжет»

A – 164 Запорожченко Ярослав «Мої писанки»

B – 43 Шишка Назар «Митець»

B – 51 Ясковець Мілана «Дерево життя»

B – 71 Самойленко Вероніка «Янгол»

B – 80 Гніденко Дмитро «Українські візерунки»

B – 94 Будяк Євгенія «Вісник весни і радості»

B – 213 Вовчок Ірина «Писанка життя»

В – 275 Катольчук Єлизавета «Писанка для Папи»

C – 4 Грабовська Анна «Писанкове сонце»

C – 53 Микитюк Марина «Сплеск великодніх барв»

Диплом переможця в номінації «Композіційне та кольористичне рішення» отримують:

А – 70 Стужук Олеся «Великдень»

A – 67 Дідіченко Альона «Великоднє свято»

B – 198 Яцків Христина «Я писанка – красуня…»,

C – 60 Дутчак Марія «Свято в душі, свято за вікном»

Диплом з відзнакою в номінації «Оригінальність інтерпретації теми» отримують:

А – 40 Росоха Андріана «Писанкова Україна»

A – 52 Бородай Анастасія «Мій писанковий край»

A – 57 Ігнатьєва Ангеліна «Яйце-ракета»

A – 72 Князева Єва «Українське море любові»

B – 2 Буярський Павло «Великодня пісня»

B – 11 Масюкова Анастасія «Великоднє диво»

B – 62 Лукашевич Анастасія «Яйце – це символ зародження життя і віри в Бога»

B – 81 Степура Софія «З Любов’ю Україна»

B – 103 Кунцьо Володимир «Трипільский спадок»

B – 130 Біда Олеся «Писанки в природі»

B – 222 Ясніковська Софія «Писанкові котики»

B – 245 Монатік Юліана «Писанки-мандрівниці»

B – 253 Чулаєвська Анна «Писанка для Папи»

В – 276 Грицай Анастасія «Писанка для Папи»

B - 299 Лисогор Ганна «Писанка – капсула миру»

В - 301 Шайнюк Давід «Емоції в нашої дійсності»

C – 18 Антонова Валерія «З Вірою у серці»

C – 54 Жигалюк Анастасія «Берегиня роду»

C – 56 Михайлюк Ангеліна «Писанкові мотиви у моїй душі»

Диплом переможця в номінації «Оригінальність інтерпретації теми» отримує:

C – 76 Хатунцева Анастасія «Писанка для Папи»

Диплом з відзнакою в номінації «Емоційний відгук» отримують:

А – 49 Мірошник Максим «Великдень в Україні»

А – 86 Божок Дар’я «Я та мама»

A – 108 Яремчук Маріанна «Весняна писанка для Папи»

B – 1 Буярський Іван «Великоднє диво мого краю»

B – 37 Полякова Аліна «Великодній янгол»

B – 58 Ростока Адріана «Великодній янгол»

B – 66 Бубар Дар’я «Розпис писанок»

B – 69 Філіпчук Софія «Писанка для Папи»

B – 126 Огородник Анастасія «Свято Пасхи»

B – 173 Самолюк Меланія «Янголи маки в поле вплітали»

B – 210 Павлішко Катерина «Диво - Писанка»

C – 29 Кварацхелія Єва, 14 років «Моя рідна писанка»

C – 58 Васьків Софія, 14 років «Писанка для Папи»

Диплом переможця в номінації «Емоційний відгук» отримує:

A – 77 Лящевська Кіра «Ми за мир»

Диплом з відзнакою в номінації «Старання та наполегливість» отримують:

А – 2 Навозняк Марія «Казкові пригоди до Папи з чарівним подарунком»

A – 14 Курінний Антон «Писанка для Папи»

A – 47 Паламарчук Софійка «Писанка для Папи

A – 48 Гладков Денис «Українська краса»

A – 97 Кузьменко Ольга «Яйце-райце»

А – 146 Окан Онат «Писанка з любов’ю»

A – 147 Вероніка Онат «Писанка з циплям»

A – 174 Лисогор Михайло «Великодні зайчики з писанками»

B – 30 Бойко Дар’я «Писанка для Папи»

B – 44 Сотніков Владислав «Модна Писанка»

B – 65 Гета Софія «Музей писанки в Коломиї»

B – 96 Куценко Марія «Яскраві писанки»

B – 158 Калашнікова Марія «Писанка для Папи»

B – 160 Коломиєць Артем «Писанка для Папи»

B – 175 Шевчук Володимир «Писанка для Папи»

B – 192 Казаченко Іван «Квітучий Великдень» (самчиківський розпис)

B – 229 Онат Маріанна «Писанка з соняшниками»

В – 284 Терещенко Габрієль «Італійсько - українські писанки»

С- 42 Сухачевська Уляна «Писанка для Папи»

Диплом переможця в номінації «Старання та наполегливість» отримує:

B – 173 Самолюк Меланія «Янголи маки в поле вплітали»

Диплом з відзнакою в номінації «Симпатія журі» отримують:

А - 10 Маттео Томба «Писанка з великою любов'ю»

А – 19 Лисенко Аліса «Весняна творчість»

А – 96 Погорелова Вікторія «З любов’ю від сестричок»

А – 144 Цигуров Павло « Писанка для Папи»

А – 169 Міщенко Максим «Писанка для Папи»

А – 170 Кулішов Єгор «Орнамент»

B – 33 Побережна Єва «Космічні писанки планет»

B – 272 Суховська Майа «Писанка для Папи»

С – 49 Казаченко Дарія «В очікуванні Великодня»

C – 55 Гереджук Марія «Ангельська звістка про Великдень»

Переможці конкурсу

Група А (5 – 8 років):

ІІІ місце

А – 89 Фою-Хацкевич Орина «Пасхальне дерево»

ІІ місце (рівнозначні)

A – 91 Яджак Юліана «Писанка для Папи»

A – 92 Гавура Поліна, «Роздуми Папи»

І місце

A – 95 Ганзіна Олександра, «Папа на площі»

Група В (9 – 12 років)

ІІІ місце (рівнозначні)

B – 78 Недвига Марк «Писанка для Папи»

B – 125 Ошур Лев «Свячення Пасок»

B - 135 Коваль Анна-Марія «Писанка для Папи»

ІІ місце (рівнозначні)

B - 138 Ратушняк Аліна, 11 років «На Великдень з Папою»

B – 191 Аршулік Евеліна, 12 років «Писанка для Папи»

І місце (рівнозначні)

B – 10 Куликова Марія «Великодній подарунок»

B – 242 Відлацька Вероніка «Дивлячись очима любові, світ стає кращим»

Група С (13 – 15 років)

ІІІ місце (рвнозначні)

C – 17 Городецька Ксенія «Писанка для Папи: пасхальний привіт з Києва»

C – 69 Віхорева Єва «Писанка для Папи»

ІІ місце (рівнозначні)

C – 46 Сватовський Роман «Писанка для Папи»

C – 50 Маслова Анастасія «Римський монумент»

І місце (рівнозначні)

C – 9 Цуман Софія «Поспішаємо подарувати Папі писанку»

C – 21 Бєлова Аліса «В очікуванні Воскресіння»

Зауважується, що всі фіналісти, які не увійшли в номінації, отримують диплом фіналіста конкурсу. Учасники конкурсу, які пройшли у півфінал, отримують атестат півфіналіста конкурсу. Всі інші учасники конкурсу – атестат за участь в конкурсі.

Організатори нагадали, що триває голосування «Глядацькі симпатіі конкурсу «Писанка для папи – pysanka per papa», та запросили всіх відвідати альбоми малюнків та підтримати учасників вподобайками та коментарями (під відповідним фото малюнка).

Кількість відмічених вподобайкою малюнків від одного глядача необмежена!

Підсумки Конкурсу Глядацьких симпатій будуть підведені 1 червня 2021 року.

АЛЬБОМ з роботами учасників вікової ГРУПИ A (вік від 5 до 8 років) – https://www.facebook.com/media/set/...

АЛЬБОМ з роботами учасників вікової ГРУПИ В (вік від 9 до 12 років) тут – https://www.facebook.com/media/set...

АЛЬБОМ з роботами учасників вікової ГРУПИ С (вік від 13 до 15 років) тут – https://www.facebook.com/media/set...

Зі всіма питаннями щодо Конкурсу «Писанка для Папи» можна звернутися:

тел.: +39 366 467 00 25, +39 320 227 79 41

e-mail: ucreattiva@gmail.com

Фейсбук-сторінка асоціації Ucraina CreAttiva APS .

Фейсбук-сторінка конкурсу «Міжнародний конкурс дитячого малюнка «Писанка Для ПАПИ - Pysanka per Papa».

Нагадаємо, посол України в Італії Ярослав Мельник 27 травня провів зустріч з активістами української громади, які проживають у регіонах Лаціо та Марке.